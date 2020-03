Trono Classico o Trono Over: le anticipazioni di Uomini e Donne oggi martedì 10 marzo

Martedì, giornata particolare. C’è una sicurezza però torna Uomini e Donne, con la solita domanda: c’è il Trono Classico o il Trono Over? Stavolta la risposta è scontata: oggi martedì 10 marzo c’è il Trono Classico che proseguirà quindi il racconto di tronisti e corteggiatori lasciato in sospeso nella puntata di ieri, dove non sono mancati i colpi di scena.

Anche la puntata di oggi non farà eccezione come raccontano le anticipazioni raccolte dal Vicolo delle News: la trasmissione condotta da Maria De Filippi accenderà infatti i riflettori su tutti i tronisti presenti, a partire da Giovanna Abate, che si troverà di fronte Giulio Rasella e Giulia D’Urso, affermando che il saluto scambiato con loro è stato il più falso della sua vita.

Giovanna contro Daniele

Giovanna Abate non avrà una discussione solo con Giulio Raselli, ex tronista che alla fine le ha preferito Giulia D’urso, la tronista si scontrerà infatti anche con Daniele Dal Moro, altro tronista che nelle ultime puntate ha attirato la contestazione di diverse persone, tra cui Gianni Sperti, che lo ha attaccato duramente.

Daniele sceglierà infatti di fare personalmente il casting alle ragazze arrivate in studio per corteggiarlo, in tutto nove. Farà loro domande specifiche e dirette che faranno innervosire qualcuno, tra cui appunto Giovanna Abate, alla quale Daniele dirà di non essere troppo pesante. Nasce così loro scontro tra i due, che vedremo nella puntata di oggi.