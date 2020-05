Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi martedì 5 maggio: Giovanna Abate torna in studio

Uomini e Donne è tornato alla sua forma originale, fatta di protagonisti in studio e sguardi infuocati. Per passione o odio. La puntata del maggio ha sconvolto tutti: in studio, infatti, ha fatto la sua apparizione Sirius, un giovanissimo ragazzo di 26 anni arrivato nella trasmissione di Maria de Filippi per conoscere Gemma Galgani.

Inutile dire che il suo ingresso ha scatenato enormi polemiche, soprattutto da parte di Tina, che non ci è andata giù leggera. Oggi martedì 5 maggio invece vedremo il Trono Over o il Trono Classico? Le anticipazioni sulla nuova puntata svelano in realtà una commistione, perché i protagonisti saranno quasi interamente dedicati al Trono over, ma in studio farà il suo ingresso anche Giovanna Abate.

Tina attacca Sirius

Continuano gli attacchi di Tina Cipollari nei confronti di Sirius, il ragazzo che corteggia Gemma: “Se io vedessi mio figlio di 25 anni tornare a casa con una donna di 70 anni penserei: ma io che ruolo ho avuto da madre?”, ha inveito la storica opinionista che non sembra accettare di buon grado la decisione del 26enne.

Protagoniste della puntata anche Valentina, Veronica, Mary che saliranno in passerella per una sfilata. Poi sarà il turno di Giovanna Abate fare il suo ingresso in studio. La ragazza parla ad un suo corteggiatore, probabilmente uno di quelli conosciuti via chat: “A me lui ha detto che questo lo avrebbe aiutato a farsi conoscere e a conoscerci diversamente. Secondo me tu sei folle e geniale”, ha detto a tronista allo spasimante misterioso.