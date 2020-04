Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di venerdì 24 aprile: Gemma sfila in modo audace

Trono over o Trono Classico? Nonostante il cambio di format per quanto riguarda Uomini e Donne, la domanda persiste. Si potrebbe limitare il campo in: Gemma o Giovanna. Oggi venerdì 24 aprile la protagonista sarà ancora Gemma e quindi il Trono Over. La dama torinese sarà al centro delle nuove vicende riguardanti il dating show di Canale 5.

Al momento Gemma sta intrattenendo delle conoscenze con tre uomini misterioso conosciuto attraverso la redazione ma solo tramite schermo. O meglio, tramite le parole. Perché il solo modo che la donna ha di conoscerli è leggere quello che hanno da dire e scegliere se dare credito o meno alle loro rivelazioni.

Gemma balla per Cuore di poeta

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 24 aprile sarà all’insegna del ballo, almeno quello di Gemma. La dama, infatti, danzerà per Cuore di poeta, uno dei suoi corteggiatori, vestendosi di un abito nero attillato e provocante, scatenando la razione di Tina Cipollari, sempre pronta a pungere la sua acerrima nemica.

Vedendo la siluette d Gemma, Gianni avanza un complimento: “Ha delle belle gambe comunque”. Un apprezzamento che porta Tina ad estrarre da un ripostiglio una scopa con la quale tenta scherzosamente di colpire l’opinionista. In tutto questo Giovanna non sembra essere al centro delle vicende della nuova puntata, che sarà quindi incentrata ancora su Gemma.