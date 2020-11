Trump pronto a scaricare la Fox?

Donald Trump vuole scaricare Fox News? A dirlo è il giornale digitale americano Axios, che in un articolo rivela che il tycoon vuole avviare un network per “colpire” la rete conservatrice, emittente di riferimento dell’elettorato repubblicano. Trump non ha digerito le ultime mosse della Fox, uno dei primi canali ad assegnare la vittoria in Arizona al rivale Joe Biden. ‘Come se non bastasse’, lunedì scorso Neil Cavuto, uno dei conduttori di Fox News, ha interrotto il collegamento mentre andava in onda un intervento di Kayleigh McEnany, portavoce della Casa Bianca, in cui ribadiva le accuse ai democratici di “frode elettorali”. “A meno che non porti dettagli alle sue tesi – aveva detto il presentatore – non possono continuare a trasmettere questa cose”.

Mario Bonito