Trump supereroe, le card digitali vanno a ruba (anche se costano tanto)

(Adnkronos) – Sono andate a ruba le carte digitali di Donald Trump in versione supereroe, lanciate ieri dall’ex presidente, a 99 dollari l’una, ed esaurite in meno di 24 ore. Il sito dove erano state messe in vendita ha reso noto che nessuna delle 45mila carte è più disponibile.

E’ stato lo stesso Trump a lanciare ieri la serie di carte in cui compare in formato ‘supereroe’ per “rappresentare la mia straordinaria vita e carriera”. Una serie limitata di edizioni, simili alle figurine dei campioni di baseball “ma si spera molto più eccitanti”, pubblicizzava l’ex presidente specificando che le carte, in vendita a 99 dollari l’una, sono “un’ottima idea per i regali di Natale”. “Non aspettate, finiranno veramente in fretta” concludeva da esperto imbonitore Trump che nelle carte appare con una bandiera americana come mantello, la tuta – e i muscoli – da supereroe, con il numero 45, del 45esimo presidente, e la cintura con la scritta ‘Trump Champion”.

Ovviamente non si sono fatte attendere le prese in giro online per la nuova mossa di Trump – che ha già formalizzato la sua nuova candidatura alla Casa Bianca per il 2024 – che nei giorni scorsi aveva anticipato “un grande annuncio”, alimentando una serie di speculazioni politiche. “Il grande annuncio di Trump è che sta vendendo le sue carte Pokemon”, ha commentato sui social Santiago Mayer di Voters Tomorrow.