Tumori: De Nardi (Siccr), ‘colon retto secondo per prevalenza, puntare su prevenzione’

(Adnkronos) – “Il cancro colo-rettale è il secondo tumore per prevalenza tra tutte le malattie tumorali. In Italia quasi la totalità delle regioni hanno programmi di screening. Tuttavia, l’adesione a questi programmi di prevenzione è ancora bassa”. Così Paola De Nardi chirurgo colo-rettale e vicepresidente della Società italiana chirurgia colo-rettale (Siccr) interviene sul tumore del colon retto in aumento anche tra i giovani. Non a caso “uno dei compiti della Società italiana chirurgia colo-rettale – prosegue De Nardi – è appunto promuovere questi meccanismi di prevenzione che già esistono ma la cui aderenza nel nostro Paese è ancora insufficiente”.

La Siccr è nata nel 2003 ma “da allora – ricorda De Nardi – abbiamo svolto numerose attività rivolte principalmente ai nostri soci, ma anche a medici e pazienti”. E ai pazienti la Siccr ha dedicato la rubrica informativa “L’esperto risponde” – visibile sul sito www. https://www.siccr.org/# – “un’iniziativa tra le più seguite – conclude l’esperta – . Chiunque può contattarci per fare domande, esprimere dubbi, chiedere chiarimenti, ricevere indicazioni. A rotazione rispondono tutti i membri del Consiglio direttivo. Ma abbiamo ideato anche altre rubriche informative, ricolto ad un pubblico vasto, che con un linguaggio semplice fanno luce sulle più frequenti patologie colo rettali e proctologiche. La nostra mission è promuovere la formazione, l’informazione, la ricerca scientifica e la pratica clinica nell’ambito di tali patologie”.