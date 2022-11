Turismo Lazio – Corrado: “4 milioni per comuni ed enti privati per iniziative sociali, culturali e turistiche”

Turismo Lazio – Corrado: “4 milioni per comuni ed enti privati per...

“Continua l’impegno di questa Giunta per favorire lo svolgimento di iniziative sul territorio. Infatti, da oggi fino al 14 novembre, è possibile presentare domanda per partecipare all’Avviso pubblico per ottenere un contributo fino a 15mila euro per iniziative culturali, sociali e turistiche da realizzare nel periodo tra l’8 dicembre 2022 e il 28 febbraio 2023 nel territorio della Regione Lazio”.

Lo scrive su Facebook Valentina Corrado, Assessore al Turismo e agli Enti Locali Regione Lazio.

“I destinatari – prosegue l’Assessore Corrado – sono i Comuni del Lazio, i Municipi di Roma Capitale ed Enti privati quali associazioni riconosciute, fondazioni, comitati, cooperative sociali e cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite da almeno 12 mesi.

Si tratta di un’opportunità per valorizzare, anche in occasione delle festività natalizie, le tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell’artigianato, ma anche per tutelare l’ambiente e il paesaggio, in un’ottica di promozione turistica, oltre che per svolgere iniziative aventi carattere sociale e culturale meglio descritte nell’avviso pubblico.

Offriamo, quindi, strumenti non solo per dare risalto alle peculiarità del territorio, ma anche per realizzare un calendario di eventi e iniziative capaci di animare i territori in cui le nostre comunità abitano, di sollecitare le economie locali e di rendere attrattivo il nostro territorio agli occhi dei potenziali turisti.

Per maggiori informazioni sull’Avviso pubblico è possibile consultare il testo integrale sul sito www.laziocrea.it o scrivere una mail, entro il 7 novembre pv, all’indirizzo bandopromozioneterritorio.2@laziocrea.it” – conclude l’Assessore Corrado.

