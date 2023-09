Turismo Roma – Il CG: “Siamo con l’Assessore Onorato, la situazioni biglietti del Colosseo è inaccettabile”

“Bene ha fatto l’Assessore Alessandro Onorato a chiarire la questione sulle vendite illecite dei biglietti per il Colosseo. Il monumento più bello al mondo, che tutti vogliono vedere almeno una volta nella vita ma che risulta quasi impossibile da visitare. Inaccettabile. – commenta il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco – Questo fenomeno del secondary ticketing è una piaga già in molti altri ambiti, sui quali come Amministrazione possiamo ben poco, in questo caso, però, nonostante la nostra competenza non sia diretta, non possiamo permettere che un turista arrivi nella nostra città e non riesca a visitare il monumento che meglio la rappresenta, o possa farlo solo a costi quintuplicati e per vie traverse.

Vorrei dire anche che i numeri sugli ingressi al sito archeologico, in linea con il periodo pre-pandemico e decisamente inferiori rispetto a quello di turisti presente nella nostra città in questi ultimi periodi, dimostra come il problema sia reale, grave e da affrontare in tempi brevi, è davvero ora che il Governo e il Parco Archeologico intervengano con soluzioni efficaci“, conclude Trabucco.

Max