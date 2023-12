Turismo Roma, Soddisfazione per le prenotazioni sia a Natale che a Capodanno

Gli albergatori di Roma, per questo fine 2023, sono più che soddisfatti perché non solo per la notte tra San Silvestro e il Capodanno le strutture sono quasi tutte piene, ma anche per Natale.

Tra le prenotazioni che sono arrivate, si distinguono per numero quelle di turisti provenienti dall’Europa, Nord America, Brasile e paesi orientali. Così ci si prepara ad accogliere tanti stranieri che fanno impennare il settore del turismo. Anche Bankitalia negli ultimi tempi ha parlato di questo trend: il turismo resta il settore che più di tutti spinge il pil interno e tutto ciò avviene in particolar mondo nella Capitale in questo periodo.

La particolarità di questi dati è che non si sta parlando di un evento in particolare che interessa la città i Roma: a Natale l’atmosfera della città si trasforma e con grande probabilità le attrazioni di cui ive costantemente Roma vengono accentuate da questo clima magico.

Per il periodo natalizio infatti si prevede un 30% di arrivi in più rispetto allo scorso anno. “In termini di numeri non possiamo che essere soddisfatti” ha detto il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli. “Roma ha confermato un trend di forte attrattività grazie all’impegno dell’Amministrazione ed in particolare dell’Assessorato al Turismo, nel proporre un costante flusso di nuove occasioni di visita con il susseguirsi di eventi di richiamo. Inoltre, le aperture di nuove e prestigiose strutture alberghiere stanno contribuendo ad innalzare il livello complessivo dell’offerta”.