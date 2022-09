Tutela dei minori: Telefono Azzurro chiama la politica a rispondere sulle proposte del manifesto per l’infanzia

Gli amici di ‘Telefono Azzurro’, che seguiamo sempre con grande piacere dando loro spazio, stamane hanno tenuto una tavola rotonda organizzata per discutere quali siano le proposte concrete e realizzabili degli attori politici in merito a quanto presentato nel Manifesto per l’Infanzia e l’Adolescenza (del quale abbiamo già parlato), un documento realizzato per fornire ai responsabili politici un decalogo di azioni necessarie a sviluppare strategie efficaci per l’infanzia e l’adolescenza, applicabili sia nelle realtà locali, sia a livello nazionale. La richiesta di Telefono Azzurro è che la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza diventi una priorità.

La tavola rotonda ha visto la presenza di esponenti dei maggiori partiti politici in corsa alle elezioni, tra cui Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Azione e Movimento 5 Stelle.

Telefono Azzurro, la premessa al lancio del ‘manifesto’

Nonostante si assista a un incremento costante di richieste di aiuto da parte di bambini e adolescenti (+40,6% 2020 su 2019 e le numeriche sono in aumento) per problematiche che riguardano abuso e violenza, salute mentale, situazioni a rischio, scomparsa[1], per citarne solo alcuni, nel nostro paese il tema – che dovrebbe essere in cima alle agende della politica – fatica a trovare spazio. Per questo motivo, Telefono Azzurro ha promosso in piena campagna elettorale il Manifesto per l’Infanzia e l’Adolescenza, un documento realizzato per fornire ai responsabili politici un decalogo di azioni necessarie a sviluppare strategie efficaci per l’infanzia e l’adolescenza, applicabili sia nelle realtà locali, sia a livello nazionale. Il Manifesto ha raccolto le adesioni di gran parte delle forze politiche in campo per le imminenti elezioni.

La richiesta di Telefono Azzurro è che la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza diventi una priorità, che non resti tema di una campagna elettorale stanca e che spesso non ha coinvolto le reali necessità delle persone. Per questo motivo, la Fondazione ha organizzato un incontro proprio per discutere nel merito quali siano le proposte concrete e realizzabili degli attori politici coinvolti.

Telefono Azzurro, il Prof. Caffo: “Invitiamo i nostri futuri rappresentanti, a declinare la protezione dei minori in proposte concrete”

“L’adesione delle forze politiche rappresenta il primo importante passo per porre al centro dell’agenda elettorale la tutela dei bambini e degli adolescenti” commenta il Professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. “Ora, ci aspettiamo un dibattito più concreto su quelle che saranno le azioni che i diversi partiti e le diverse personalità vogliono mettere in opera, una volta insediatosi il nuovo Parlamento. Con il Manifesto per l’Infanzia e l’Adolescenza, Telefono Azzurro vuole lanciare una sfida ai nostri futuri rappresentanti, invitandoli a declinare la protezione dei minori in proposte concrete. La lotta agli abusi, al bullismo e al cyberbullismo, il sostegno e la protezione dei bambini colpiti dai più recenti drammi, come la guerra in Ucraina, la tutela della salute mentale dei minori non sono problemi che possano essere demandati: la politica ha il dovere di occuparsene”.

Max