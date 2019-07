Twitter down, il social va KO: impossibile accedere. Ecco cosa sta succedendo

Ci risiamo,Twitter il social va. KO E questa volta tocca a Twitter: niente tweet nella notte e, in parte, in queste prime ore del mattino. Che succede? È il Twitter down.

Twitter down, tweet KO, impossibile accedere al servizio. Cosa succede e come risolvere

Nemmeno Twitter dunque scampa ai down. Dopo i problemi di Facebook e anche il Whatsapp down e Instagram down, ecco che va KO anche Twitter.

Nella serata di giovedì 11 luglio è stato impossibile accedere al social per molto tempo. E molto disservizi sono ancora n atto.

In pratica Twitter è rimasto inaccessibile per molti minuti. La pagina di status di Twitter ha confermato i problemi chiarendo che l’azienda stava esaminando le difficoltà relativi all’accesso al suo servizio, Le cose sono tornate alla normalità poco prima delle 22.

Ma diversi utenti lamentano disservizi ancora adesso. Seguono aggiornamenti.

Il Twitter down non ha riguardato solo l’Italia: infatti dagli Stati Uniti all’Europa al Giappone, centinaia di persone hanno segnalato la schermata blu con l’omino che indica un errore tecnico.

Da desktop era impossibile accedere, sull’app non scaricavano nuovi messaggi.

Twitter ha confermato i problemi pur senza garantire le tempistiche sul ritorno alla piena funzionalità. “Problemi di accesso e Interruzione del servizio. Attualmente stiamo esaminando i problemi che le persone stanno avendo nell’accesso a Twitter. Vi terremo aggiornati su ciò che sta accadendo” recitava l’avviso.

Intorno alle 22 poi, il progressivo miglioramento. “L’interruzione era dovuta a un cambio di configurazione interno, che ora stiamo riparando” hanno detto da twitter.

In queste ore sono continuati i disservizi e i blocchi dei messaggi, ma progressivamente il social è tornato, comunque, a girare.