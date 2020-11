Twitter Fleets: cosa sono e come funzionano, strumento simile alle Stories

Twitter sta lanciando una funzionalità simile a Instagram Stories e Snapchat in cui le persone possono condividere post che scompaiono entro 24 ore. La mossa è una grande evoluzione rispetto allo scopo principale del social network, che vede i tweet mantenuti sul profilo di un individuo affinché tutti possano vederli a meno che non decidano in modo proattivo di eliminarli.

Le Fleets sono progettate per aiutare gli utenti a sentirsi più a proprio agio nel partecipare alla piattaforma in un “modo a bassa pressione” senza la necessità di preoccuparsi di retweet e Mi piace, ha affermato l’azienda.

Le persone possono scegliere di pubblicare testo, reazioni ai tweet con il tweet allegato, foto o video, nonché la possibilità di personalizzarli con opzioni di sfondo e testo.

I follower possono rispondere alle Fleets inviando messaggi diretti privati, ma solo se si seguono l’un l’altro o se il titolare dell’account ha impostato i propri messaggi diretti per l’apertura.

Le Fleets degli account seguiti da una persona verranno visualizzate nella parte superiore della cronologia principale. Sono già in atto piani per aggiungere adesivi e trasmissioni in diretta.

Il gigante della tecnologia ha annunciato per la prima volta che stava testando una funzionalità del genere a marzo, con una prova in Brasile, che successivamente si è estesa in Italia, India e Corea del Sud.

I dirigenti di Twitter ammettono che il formato “può suonare familiare”, riferendosi a Snapchat che ha guidato l’arte della scomparsa dei messaggi e Instagram che ha seguito l’esempio nel 2016 con Stories.

“Abbiamo appreso che alcune persone si sentono più a loro agio a partecipare alle conversazioni su Twitter con questo formato effimero, quindi quello che dicono vive solo per un momento“, hanno detto Joshua Harris, direttore del design di Twitter, e Sam Haveson, product manager, in un post sul blog. “Nei prossimi giorni, tutti a livello globale avranno Fleets su Twitter per iOS e Android”.