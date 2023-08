Uccide il padre a coltellate nel bergamasco, trentenne fermato

(Adnkronos) – Un trentenne di Cavernago, in provincia di Bergamo è in stato di fermo con l’accusa di aver ucciso il padre a coltellate. L’omicidio è avvenuto intorno alle 13 di oggi venerdì 4 agosto nel giardino dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una chiamata da parte di una persona che abita in una delle case della zona. Sul luogo è giunta anche l’ambulanza, ma per il padre del trentenne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato accompagnato in caserma e si trova in stato di fermo.