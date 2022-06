Ucraina, arriva in Italia il fumetto che ha anticipato la guerra

(Adnkronos) – Arriva in Italia ‘Resistere!’, il fumetto ucraino che nel 2017 aveva anticipato la guerra con la Russia. La saga prende avvio nel 1918, ma in un passato alternativo e fantastico: mentre le potenze mondiali sono impegnate nella Grande Guerra, la Russia bolscevica attacca l’Ucraina usando non solo micidiali armi innovative, ma anche il terrore, la manipolazione psicologica e perfino tecniche mistiche capaci di risvegliare i morti per mandarli a combattere al fronte.

A sorprendere è però anche la determinazione con cui gli ucraini resistono agli invasori, a cui si deve il nome dell’opera, in cui i protagonisti della storia – da Lenin a Trotskij – si confrontano con zombie, robot e personaggi del mondo esoterico, come la mistica Madame Blavatsky.

Edita in Italia da Dumas, ‘Resistere!’ sarà in edicola a partire dal 25 giugno. L’edizione italiana comprende un’intervista agli autori e una prefazione firmata dal fumettista Antonio Serra. Una quota degli introiti dei due volumi verrà devoluta all’organizzazione ‘United Help Ukraine’, che sostiene le famiglie di profughi.

La graphic novel verrà presentata, con i tre autori in collegamento dall’Ucraina, sabato 25 giugno alle 16 al ‘Wow Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano’, dove alcune pagine di “Resistere!” resteranno in mostra dal 25 giugno all’11 settembre.