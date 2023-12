Ucraina, attacchi russi durante le prime ore del giorno

Un’ampia ondata di attacchi sono partiti dalla Russia per dirigersi verso varie città dell’Ucraina nella notte. Tra droni e missili, l’allarme è scattato su Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Leopoli nelle prime ore di questo venerdì mattina.

L’allarme antiaereo è scattato questa mattina e in tutto il paese diverse persone sono rimaste ferite e, secondo le informazioni disponibili, almeno una persona è stata uccisa. Qualche giorno fa l’Ucraina aveva colpito una nave da guerra russa nel porto di Feodosia, in Crimea. Questo attacco si colloca a distanza di pochi giorni da questa azione e all’indomani dell’approvazione dell’ultimo pacchetto di aiuti degli Stati Uniti per l’Ucraina.

La difesa aerea nella capitale sta lavorando per respingere gli attacchi e ha invitato i cittadini a rimanere nei rifugi. Questo è quanto detto dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, che su Telegram ha anche confermato che una persona è stata uccisa e diverse persone sono rimaste ferite in una serie di attacchi contro la città.