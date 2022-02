Ucraina, Biden: “Russia attaccherà nei prossimi giorni”

(Adnkronos) – “Abbiamo motivo di credere che le forze russe stanno progettando di attaccare l’Ucraina nei prossimi giorni. Riteniamo che prenderanno di mira la capitale Kiev, una città abitata da 2,8 milioni di cittadini innocenti”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo aver parlato con gli alleati di Ue e Nato. “Stiamo parlando apertamente e ripetutamente dei piani russi non perché vogliamo una guerra, ma perché stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per eliminare ogni ragione che la Russia potrebbe addurre come pretesto per l’invasione”, ha detto.