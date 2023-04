Ucraina, Conferenza sulla ricostruzione a Roma: Zelensky in video ringrazia la Premier ed il popolo italiano per il sostegno

Un collegamento, quello che poco fa il presidente ucraino Zelensky ha effettuato in video-collegamento con la Capitale, dove era in atto la conferenza bilaterale per la ricostruzione dell’Ucraina, che potremmo definire ‘trionfale’, vista la standing ovation che salutato la chiusura dell’intervento del leader ucraino, che ha tenuto più volte a ringraziare il popolo italiano ed il suo governo, per il sostegno dimostrato al suo paese.

Zelensky invita le aziende italiane ad investire in Ucraina perché “Non vogliamo solo ricevere aiuti, ma sviluppare nuove capacità”

In un passaggio del suo discorso alla rivolto ‘platea romana’, ponendo l’obiettivo in divenire, Zelensky ha tenuto a rimarcare che “Invitiamo le aziende italiane a costruire un futuro sicuro per tutti” perché, a voluto precisare, “Non vogliamo solo ricevere aiuti, ma sviluppare nuove capacità“.

Zelensky: “Sono certo che le aziende italiane possano contribuire a una storia di successo ucraino questa guerra ci porta delle opportunità per un futuro di sviluppo”

Questo perché, ha ribadito il numero uno di Kiev, “Sono certo che le aziende italiane possano contribuire a una storia di successo ucraino“. Del resto, ha anche aggiunto Zelensly, “In Ucraina c’è molto da fare” perché, ha sottolineato, “dalla seconda guerra mondiale nessun Paese ha mai visto una distruzione del genere, e adesso questa guerra ci porta delle opportunità per un futuro di sviluppo“.

Zelensky: “L’esercito russo ha bruciato centonaia di villaggi e paesi, ma noi siamo pronti a farli rinascere. Risaneremo queste ferite nella nostra terra”

Riguardo alla strenua difesa del suo popolo, il presidente ucraino ha affermato che “La nostra esperienza di difesa è una storia di successo e sarà la base della sicurezza del mondo futuro. L’Italia costruisca la nuova sicurezza del mondo insieme a noi“. Ed ancora, “Purtroppo l’esercito russo ha bruciato centinaia di villaggi e paesi, ma noi siamo pronti a farli rinascere. Risaneremo queste ferite nella nostra terra“.

Zelensky riprende la parola per “Ringraziare personalmente Giorgia per le parole pronunciate, e l’Italia per il suo sostegno. Gloria all’Italia e Slava Ukraini”

Da segnalare inoltre il simpatico ‘fuori programma’ di cui si è reso protagonista Zelensky il quale, in chiusura della conferenza bilaterale, a sorpresa ha chiesto nuovamente la parola, ed in italiano ha espresso il desiderio di “ringraziare personalmente Giorgia per le parole pronunciate nel suo intervento, e l’Italia per il suo sostegno. Gloria all’Italia e Slava Ukraini“, ha quindi concluso travolto dagli applausi.

La premier invita Zelensky in Italia, e lui: “Ho sentito che nel 2025 si terrà una conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, spero comincerà prima”

Infine, il passaggio nel quale, durante il suo intervento, la premier Giorgia Meloni ha invitato il presidente ucraino a venire in Italia. Con Zelensky che, visibilmente soddisfatto, ha replicato: “Ho sentito che nel 2025 si terrà una conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina nel nostro Paese, spero che con la ricostruzione si comincerà prima del 2025“.

Max