Ucraina, Kiev ha ricevuto dal Canada prestito da 730 milioni

(Adnkronos) – Il ministero delle Finanze ucraino comunica di avere ricevuto dal Canada fondi per 1 miliardo di dollari canadesi (pari a 730 milioni di euro) “raccolti in conformità con l’accordo di prestito tra Ucraina e Canada”, i fondi saranno “diretti al bilancio statale per finanziare le spese prioritarie, in particolare per garantire priorità sociali e le spese umanitarie”. Si tratta del primo contributo ricevuto da Kiev in base al meccanismo definito dal Fondo Monetario Internazionale: il prestito ha durata decennale con un tasso dell’1,69% annuo.

Il ministro delle Finanze di Kiev, Sergii Marchenko, ha ringraziato il governo canadese per il prestito, sottolineando “il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta per la nostra libertà. Questa decisione dimostra ancora una volta la leadership del Canada nel sostenere il popolo ucraino”.