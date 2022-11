Ucraina, Macron a Xi: “Convinca Putin a tornare al tavolo del negoziato”

(Adnkronos) – Emmanuel Macron ha chiesto al presidente cinese Xi Jinping di intercedere con Vladimir Putin per convincerlo a tornare al “tavolo dei negoziati” sulla guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l’Eliseo, dopo l’incontro a margine del G20 tra il presidente francese e Xi. Macron “ha chiesto alla Cina di aiutare a trasmettere messaggi al presidente Putin per evitare un’escalation e tornare seriamente al tavolo dei negoziati”, ha dichiarato la presidenza francese, secondo cui ha anche esortato il presidente cinese a “unire” le loro “forze” contro la guerra in Ucraina, sottolineando che la “stabilità” del mondo è anche nell'”interesse” della Cina.

È opportuno “unire le forze per rispondere alle principali questioni internazionali, come quella del clima, per citarne una, ma anche alle crisi internazionali come la guerra lanciata dalla Russia in Ucraina, per le quali il G20 è un formato appropriato”, ha detto Macron in apertura del loro bilaterale.