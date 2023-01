Ucraina, nel cielo volano droni e missili di entrambi gli eserciti ed a terra si lotta per l’autostrada P66

Al di là del –macabro – ‘balletto delle vittime’ (gli ucraini parlano di 400 soldati nemici uccisi, i russi ne dichiarano invece di poco più di 60), è di oggi la notizia di un violento attacco che le truppe di Kiev hanno portato avanti con il sistema missilistico Himars, nei confronti di un centro di schieramento temporaneo di Mosca, a Makiivka, ua località situata nella regione ucraina di Donetsk, nel Donbass.

Ucraina, un leader filo-russo: “A Capodanno riversata sui russi una pioggia di missili ‘Himars’”

Nello specifico del cruento attacco condotto dagli ucraini, un esponente dell’amministrazione filo-russa, Daniil Bezsonov, ha ha riferito che a capodanno, appena passata a mezzanotte, gli ucraini hanno lanciato una pioggia di missili ‘Himars’, provocando “morti e feriti, ma l’esatto numero è sconosciuto“.

Ucraina, anche il Jccc, formato da ufficiali ucraini e russi, ha denunciato i ripetuti attacchi delle truppe di Kiev

Poco dopo il Jccc (il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento sul cessate il fuoco), organizzazione composta da ufficiali militari ucraini e russi, volta fra l’altro all’attuazione degli accordi sul cessate il fuoco di Minsk, attraverso i social ha denunciato numerosi attacchi condotti dalle forze armate ucraine contro la città di Donetsk, senza però dare informazioni sulle vittime.

Ucraina, il sindaco di Kiev: “Colpite diverse infrastrutture, blackout e riscaldamenti fermi”

Di contro, la notte scorsa le forze russe hanno lanciato nuovi attacchi missilistici su Kiev, causando danni alle infrastrutture elettriche e blackout. Come ha infatti spiegato su Twitter il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, “Impianti di infrastrutture energetiche sono stati danneggiati a causa dei raid notturni. Sono stati attuati blackout di emergenza in città. Quindi ci sono anche impianti di riscaldamento rimasti senza elettricità“.

Ucraina, un drone ucraino colpisce e danneggia un’infrastruttura elettrica nella regione russa di Bryansk

Nello specifico, al confine con l’Ucraina, un presunto drone ucraino avrebbe seriamente danneggiato un’infrastruttura elettrica nella regione russa di Bryansk. Alexander Bogomaz, governatore della regione, ha però tenuto a prcisare il raid non ha provocato vittime: “Stamane un drone ucraino ha attaccato nel distretto di Klimovsky e, come risultato del raid, l’infrastruttura che produce elettricità è stata danneggiata e non c’è corrente” tuttavia, ha poi aggiunto, “tutti i servizi di emergenza sono sul posto“.

Ucraina, gli eserciti di terra si fronteggiano per impossessarsi della P66, un’importante un’autostrada nel Donbass

Insomma, mai come in queste ultime ore, la porzione di cielo che sovrasta l’Ucraina è stato così ‘trafficato’ dal via vai di missili e droni, come quelli russi, 40 dei quali l’esercito di Kiev dichiara di aver distrutto nella notte scorsa. Per quel che riguarda invece la guerra ‘sul campo’, ora le ostilità si stanno misurando intorno al controllo di un’autostrada nel Donbass. Nello specifico, l’intelligence britannica riferisce che da ben cinque giorni i due eserciti continuano a fronteggiarsi per conquistare il controllo della P66, che transita vicino Kremina, nella parte nord di Luhansk, regione dell’Ucraina orientale sotto il controllo russo. Come spiega il report degli 007 britannici, “La P66 rappresenta un’importate via di rifornimento chiave dalla regione di Belgorod verso il fronte russo, ed il suo utilizzo è stato interrotto dall’artiglieria ucraina da ottobre, precisa l’intelligence britannica”. Dunque, conclude il report, “Se l’Ucraina fosse in grado di prendere il controllo della strada, molto probabilmente minerebbe ulteriormente le capacità di difesa di Kremina“.

Max