Ucraina, nuovi aiuti Usa per 400 milioni di dollari

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina altri quattro sistemi missilistici in un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza del valore di 400 milioni di dollari. Il nuovo pacchetto di aiuti prevede anche tre veicoli tattici per “recuperare equipaggiamento, supportare gli sforzi ucraini per aggiustare i danni, rifornirsi mentre la battaglia continua”. Ma anche mille colpi di munizioni di artiglieria da 155 millimetri, munizioni da demolizione, sistemi di controbatteria, pezzi di ricambio e altre attrezzature, come ha detto un funzionario dell’Amministrazione Biden alla Cnn.

Si tratta di sistemi ”ad alta precisione”, ha aggiunto il funzionario, spiegando che l’obiettivo è quello di ”offrire all’Ucraina un targeting preciso, capacità precisa per obiettivi specifici. Farà risparmiare munizioni, sarà più efficace grazie alla precisione, quindi è un’ulteriore evoluzione nel nostro sostegno all’Ucraina in questa battaglia per il Donbass”.