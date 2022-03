Ucraina-Russia, oggi nuovo round negoziati. Zelensky: “Colloqui più realistici”

(Adnkronos) – Un nuovo round di colloqui è previsto oggi in videoconferenza tra la delegazione russa e quella ucraina. Negoziati che si fanno ”più realistici”, come ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso a notte fonda. Il capo negoziatore di Kiev aveva ieri sera parlato di ”negoziati difficili”, ma aveva sottolineato che resta ”aperta la strada per il compromesso”.

”Tutte le guerre terminano con degli accordi. Come mi è stato detto, le posizioni nei negoziati sembrano più realistiche”, ha detto Zelensky. ”Tuttavia c’è ancora tempo perché siano raggiunte decisioni nell’interesse dell’Ucraina”, ha aggiunto.