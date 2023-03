Ucraina, Trump: “Risolverò la guerra in 24 ore con Putin e Zelensky”

(Adnkronos) – Donald Trump assicura che, una volta rieletto, risolverà la guerra in Ucraina in 24 ore. “Se non sarà risolta, io dovrò risolverla in 24 ore con Zelensky e Putin”, ha detto l’ex presidente intervistato da Fox News. Trump, se vincerà le elezioni del 2024, si insedierà di nuovo alla Casa Bianca nel gennaio del 2025.

“Si deve svolgere un negoziato molto facile – ha aggiunto l’ex presidente, sottolineando di conoscere “molto bene” Vladimir Putin – ma non voglio dirvi quale, altrimenti poi non lo posso usare. Ma è molto facile – ha ripetuto – risolverò le cose in un giorno, la pace tra di loro. Ora siamo già ad un anno e mezzo, è molto lungo, non riesco ad immaginare che non succeda niente”. “La cosa cruciale è che si deve fermare la guerra perché si sta obliterando l’Ucraina”, ha poi concluso.