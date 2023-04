Ucraina, Usa: “Guerra di Putin responsabile espansione Nato”

(Adnkronos) – “La guerra di Putin è causa dell’espansione della Nato”. A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa statunitense, Loyd Austin durante il suo intervento in occasione dell’undicesima riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina presso la base americana di Ramstein in Germania. “La guerra, scelta da Putin, non è avvenuta a seguito dell’espansione della Nato” sottolinea. Mosca “pensava che l’Ucraina non avrebbe osato reagire, ma l’Ucraina è rimasta salda con l’aiuto dei suoi partner. Putin pensava che la nostra unità si sarebbe infranta, ma la brutale guerra scelta dalla Russia ci ha solo uniti”.

Il segretario della Difesa degli Stati Uniti ha ribadito, poi, che si aspetta che la Svezia possa aderire presto alla Nato. “Vorrei notare che la Finlandia, che ha da tempo preso parte a questo gruppo di contatto, è qui oggi come un nuovo alleato della Nato. Mi aspetto che la Svezia la segua presto”, ha dichiarato Austin durante la riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina presso la base aerea Usa di Ramstein. Nonostante Ungheria e Turchia continuino a bloccare l’ingresso della Svezia nell’Alleanza gli Stati Uniti continuano a ritenere che il Paese scandinavo sarà ammesso nella Nato prima del vertice che si terrà a Vilnius, in Lituania, l’11 e 12 luglio prossimi. Austin, parlando di recente col suo omologo svedese Pal Jonson, aveva confermato il suo sostegno alla Svezia: “Non vediamo l’ora di continuare a sostenere la sua rapida ammissione alla Nato e lavoreremo sodo per farlo prima dell’estate – e ancora -. Sei un ottimo partner. Non vediamo l’ora, molto presto, di poterti chiamare alleato”.