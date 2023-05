Ucraina, Zelensky a Berlino per parlare di “armi, ricostruzione, Ue e Nato”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Berlino nella notte per la sua prima visita in Germania dall’inizio della guerra. “Già a Berlino”, ha twittato Zelensky poco dopo la mezzanotte, arrivando da Roma, dove ha incontrato Mattarella, Meoni e Papa Francesco. “Pacchetto molto importante” di consegne di armi al suo Paese, “difesa aerea, ricostruzione, Unione Europea, Nato e sicurezza”, i temi della visita, ha aggiunto.

Secondo quanto riportato dai media locali, Zelensky in mattinata si è recato al castello di Bellevue, dove è stato accolto dal presidente Frank-Walter Steinmeier, per il saluto di benvenuto. In mattinata dovrebbe incontrare anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz e potrebbe anche recarsi nella città della Germania occidentale di Aquisgrana, che sta assegnando a lui e al popolo ucraino il premio Carlo Magn per gli sforzi per promuovere l’unità europea.

Il viaggio arriva dopo che il governo tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto militare del valore di 2,7 miliardi di euro mentre le forze ucraine si preparano a una controffensiva per reclamare il territorio conquistato dalla Russia .