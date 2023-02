Ucraina, Zelensky atteso a Bruxelles giovedì

(Adnkronos) – L’Unione Europea attende la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky giovedì prossimo a Bruxelles, in coincidenza con l’inizio del Consiglio Europeo straordinario, in quella che sarebbe la prima visita di Zelensky in Europa dall’inizio della guerra, a due settimane dal primo anniversario dell’inizio dell’invasione. Sebbene non ci siano conferme della visita, diverse fonti europee adducono a EuropaPress “ragioni di sicurezza” per evitare una risposta diretta, spiegando di non poter “confermare né smentire” l’informazione.

Intanto oggi la commissione per la sicurezza nazionale, difesa e intelligence del Parlamento dell’Ucrania ha approvato una nuova proroga della legge marziale, la sesta dall’inizio dell’invasione russa lo scorso 24 febbraio, accogliendo il progetto di legge presentato dal presidente Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto il deputato Yaroslav Zheleznyak su Telegram, spiegando che la legge marziale resterà in vigore per i prossimi 9 giorni a partire dal 19 febbraio. La legge marziale va di pari passo con la ”mobilitazione generale” proclamata da Kiev qualche ora dopo l’inizio dell’aggressione militare lanciata dalla Russia.