Udinese-Monza 0-0

(Adnkronos) – Si è chiusa con un pareggio 0-0 a reti inviolate la sfida tra Udinese e Monza, valida per la 23esima giornata di Serie A. I friulani salgono così a 19 punti mentre i lombardi si portano a 29.

Primo tempo di marca bianconera, con la squadra di Cioffi che ha sfiorato il vantaggio in diverse occasioni, mentre il Monza non si è mai realmente reso pericoloso. Bianconeri pericolosi al 9′ con una tripla opportunità, con le conclusioni di Lucca, Payero e Lovric che non portano al vantaggio. Altra occasione per i padroni di casa al 18′ quando Payero conclude a giro sul secondo palo, senza trovare la porta. Al 30′ e al 35′ il francese Thauvin ci prova due volte con Di Gregorio che si salva sulla prima ed è decisivo con una grande parata sulla seconda.

Il portiere del Monza si ripete in chiusura di frazione, su Lucca, allungando in corner la conclusione da fuori del centravanti. Partita meno spettacolare nella ripresa con la grande occasione che arriva nel finale. Al 90′ sul corner a uscire di Ciurria arriva il colpo di testa in anticipo di Marì, che gira sul secondo palo, ma Lovric si sostituisce a Okoye e respinge sulla linea salvando il risultato.