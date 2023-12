Uffizi, un successo: 60 milioni di incassi

Nel corso del 2023, le Gallerie degli Uffizi registrano un nuovo record storico con oltre cinque milioni di visitatori, segnando un incremento di quasi il 50% rispetto al 2015 e superando il precedente record del 2019 di circa 4,3 milioni di visitatori. Parallelamente, gli introiti dell’ultimo anno raggiungono la cifra eccezionale di oltre 60 milioni, rappresentando un aumento del 70% rispetto ai 35 milioni del 2022.

Questi dati emergono chiaramente dal bilancio complessivo degli otto anni di gestione di Eike Schmidt alle Gallerie degli Uffizi, che giungerà al termine alla vigilia del prossimo Natale. Nel dettaglio, il numero totale di visitatori delle Gallerie (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli) fino al 10 dicembre ammonta a 4.957.678, con un notevole aumento del 27,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un significativo aumento del 49% rispetto al 2015. Nonostante il raddoppio delle sale aperte, l’affluenza è diminuita, ma si prospetta un superamento della soglia delle 5.150.000 presenze entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda gli incassi, nel 2023, fino al 10 dicembre, le Gallerie hanno registrato un incredibile importo di 58.973.810 euro, raggiungendo un nuovo apice storico. La stima per l’intero anno supera i 60,3 milioni, rappresentando un impressionante aumento del 72,1% rispetto al 2022. Anche i dati specifici della bigliettazione segnano un record, con 39.829.357 euro raccolti dal 1 gennaio al 10 dicembre, un aumento del 44,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. La proiezione indica un superamento dei 40 milioni entro il 31 dicembre. L’aumento degli ingressi venduti nel 2023 rispetto al 2015 è di 24.343.125 unità, equivalente al 157,2% in più.