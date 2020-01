Una 61enne romana subisce la ‘truffa delle chiavi’ e viene colta da ictus

E’ uno de tanti metodi usati dai ladri per distrarre le vittime, e derubarle così della borsa. Un ‘trabocchetto’ che anche ‘Striscia la Notizia’ ha trattato più volte. Individuata la vittima, solitamente all’uscita del supermercato (dunque oberata da buste e pesi), il ladro attende che si accosti all’auto per poi indicarle il mazzo di chiavi che egli stesso ha gettato a terra, facendole notare che ha perso le chiavi. La vittima presa nel caos, automaticamente poggerà buste e borsa in terra – o nell’auto – per poi chinarsi a raccogliere il mazzo ma, nel frattempo, fulmineo, un complice farà sparire la borsa in un attimo.

Un metodo semplice ma purtroppo ‘pratico’. Stamane a farne le spese è stata una 61enne nel quartiere romano ‘Giardinetti’, lungo la via Casilina. Solo che, intuito il furto subito, la donna è crollata a terra priva di sensi. L’ambulanza l’ha trasportata urgentemente al Policlinico Tor vergata in codice rosso con la diagnosi di ictus.

Dopo aver subito un immediato intervento chirurgico al cervello, ora la povera signora giace a letto in coma farmacologico.

Intanto gli agenti stanno setacciando l’area ed ascoltando le testimonianze. la speranza, come sempre, è che le telecamere del luogo dove è avvenuto il furto siano riuscite a catturare i volti dei due uomini…

Max