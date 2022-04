Una Colomba artigianale per alleviare la chemioterapia delle pazienti dell’oncologico del S. Spirito, grazie all’Ass, ‘Progettiamo il Presente’ 

“Pasqua è in arrivo e noi non potevamo mancare nella nostra iniziativa tanto bella quanto buona! A partire dal 1° Aprile potrete acquistare una Colomba classica artigianale, i cui profitti serviranno a finanziare le iniziative organizzate dalla nostra Associazione ‘Progettiamo Il Presente’, dedicate alle donne in cura per il cancro al seno”.

Eccole le volontarie dell’Associazione ‘Progettiamo il Presente’, composta per lo più da giovani e donne che sono riuscite a sconfiggere questa maledetta malattia, e che oggi, in collaborazione con il personale sanitario dell’ospedale Santo Spirito, fanno leva sul loro grande impegno per dare una mano a chi deve cimentarsi in questa stressante battaglia.

Nello specifico, tengono a far sapere le volontarie dell’associazione, “La raccolta fondi di quest’anno andrà a finanziare l’acquisto di un casco refrigerante Paxman Scalp Cooler, che contrasta l’alopecia causata dalla chemioterapia. Grazie anche al ricavato delle vendite che avranno luogo in questo week-end, il casco sarà donato dalla nostra Associazione al reparto di oncologia dell’Ospedale Santo Spirito”.

A garanzia della bontà del prodotto su cui si fonda questa importante raccolta fondi, l’assoluta qualità delle Colombe in vendita: un’assoluta eccellenza, prodotte dallo storico Forno di Campo de’ Fiori che, rivelano le volontarie di ‘Progettiamo il Presente’, “Anche quest’anno ha deciso di affiancarci in questa importantissima iniziativa. Perché la solidarietà deve fare bene in tutti i sensi”.

Dunque, per quanti interessati a gustarsi un prodotto dolciario artigianale e, al tempo stesso sapendo di aiutare una nobile causa (la caduta dei capelli è infatti uno fra gli aspetti dolorosi che assillano le donne in chemioterapia), contribuire con un’offerta minima di €15 è un piccolo gesto che tutto sommato possiamo permetterci.

Segnaliamo gli appuntamenti in piazza con le Colombe per la raccolta fondi, il 9 ed il 10 aprile nel cuore di Roma: in Piazza Testaccio, in Piazza Cola di Rienzo (angolo via Cicerone), in Piazza Risorgimento (angolo via Ottaviano), ed in Piazza San Salvatore in Lauro. Vi aspettano, grazie!

Max