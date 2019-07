Una Vita Anticipazioni puntata 15 luglio 2019: Blanca finisce in manicomio

La settimana appena conclusa è stata, per i fan, davvero avvincente: ma quella che sta per incominciare non tradirà le attese. La soap Una Vita, una delle più apprezzate degli ultimi anni e soprattutto dell’intero palinsesto di Canale 5, torna con un’altra settimana piena di spunti.

Cosa succederà di eclatante questa settimana, ma soprattutto cosa succede nella puntata di oggi, 15 Luglio 2019? Grandi emozioni, novità e anche conferme. Ecco tutte le anticipazioni.

Nella puntata di oggi 15 luglio 2019 de Una Vita le emozioni non mancano e, fortissime, si inseguono una dietro l’altra. Ecco cosa accade. Ecco tutte le anticipazioni.

In primo luogo, Samuel persuade Diego a permettere che Blanca venga portata in manicomio. Per Ursula è una vittoria netta ma soprattutto, emerge questa coma la strada in qualche modo inevitabile. La penseranno tutti così?

Pesa, in effetti, in tal senso il consiglio di Samuel. Ursula lo comunica alla figlia, che ormai è preda della madre, e accetta senza replicare. Ma che cosa c’è alle spalle di tutto questo?

Dunque Samuel è riuscito a mettere in testa a suo fratello come questa sia la scelta più opportuna, ancorché estrema e necessaria: condurre Blanca in una clinica psichiatrica.

Anche se laa ragazza ha dimostrato di soffrire di evidente squilibrio e ha deciso di entrare in convento, però, la scelta della clinica psichiatrica sembra un estremo che non convince tutti.

Dal loro punto di vista i fratelli Alday sono persuasi nel farlo, e Ursula quindi può cantare la vittoria. Perchè sì: Diego pare essere finito nella sua trappola e Blanca è del tutto nelle sue mani, soggiogata dalla mistica Cristina e sottomessa dalla sua perfida madre.

Quali altri scenari questa scelta rivelerà? Quali saranno le conseguenze? Lo scopriamo insieme, tramite le anticipazioni di Una Vita che va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.10.