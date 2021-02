Uomini e Donne 24 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Uomini e Donne 24 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono over...

Cosa succede oggi, mercoledì 24 febbraio, a Uomini e Donne? Se lo chiedono i fan della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi, però, le anticipazioni latitano, anche se si può immaginare che il dating show di Canale 5 riparta da dove è stata interrotta la puntata precedente.

Nell’appuntamento di ieri, infatti, è stata presentata al pubblico la nuova tronista, Samantha, ragazza di 30 anni originaria della provincia di Salerno. Ha raccontato un po’ di sé, del suo amore per la famiglia e la difficoltà da bambina a immaginarsi come una principessa.

È possibile quindi che la puntata di Uomini e Donne di oggi mercoledì 24 febbraio riparta dal Trono classico e proprio da lei. In molti aspettano però aggiornamenti sul Trono over, che come spesso accade regala emozioni forti.

Nelle passate puntate erano attesi in studio Roberta e Riccardo. I due, dopo la frequentazione iniziale, hanno deciso di interrompere la conoscenza. In un’intervista la dama ha ammesso di non sentirsi desiderata. Le anticipazioni svelano però che tra i due tornerà il sereno.