Uomini e Donne 25 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Trono Over o Trono Classico, oggi quale sarà protagonista? Se lo chiedono i fan di Uomini e Donne, alle prese con storie e personaggi sempre diversi. Dopo le scelte di Sophie e Davide, la trasmissione di Maria De Filippi ha accolto i nuovi tronisti della seconda parte di stagione: si tratta di Massimiliano, Samantha e Giacomo.

Tutti e tre dovrebbero prendere parte alla trasmissione odierna, che come anticipa il Vicolo delle news, però, dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani. La dama torinese è sempre una delle più acclamate dal pubblico, per questo la redazione del programma non perde occasione per trovarle spazio in puntata.

Oggi la dama di Torino dovrebbe entrare in studio sulle note di ‘sincerità’ di Arisa, per poi sfogarsi con Maurizio per la decisione dell’uomo di interrompere la loro conoscenza. Il cavaliere ha infatti iniziato a frequentare un’altra dama, paolo, mettendo la parola fine, almeno per ora, alla liaison con la torinese.

Nella puntata di oggi dovrebbero entrare poi in studio due nuove dame: Isabella e Elsa. C’è attesa di capire come proseguirà il rapporto tra Riccardo e Roberta: i due hanno deciso di interrompere perché spaventati dal fatto che non riescono a capirsi. Ma nelle prossime puntate le frizioni tra le parti potrebbero venire accantonate.