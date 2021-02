Uomini e Donne 3 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Nuovi scontri a Uomini e Donne, protagoniste questa volta Gemma Galgani e Aurora Tropea. Nel dating show di canale 5 le due dame si alterneranno al centro dello studio per dipanare le rispettive matasse. Gemma avrà ancora da ridire su Maurizio, con il quale la frequentazione è naufragata alcuni giorni fa, lasciando sconcertata la donna torinese.

La dama affermerà di avere le prove che incastrino Maurizio, reo, secondo Gemma, di intrattenere una relazione lontano dagli studi Mediaset. Accuse al momento cadute del vuoto, perché non supportate da evidenze. Per questo gemma si attirerà le frecciatine dei presenti in studio. Ma non sarà l’unica on qualcosa da recriminare.

Aurora Tropea, infatti, avrà un duro scontro con Giancarlo, uomo con cui è uscita per diverso tempo e che ora l’accusa di parlare male di lui sui social. Dopo aver respinto le accuse la donna reagirà con forza e finirà nel mirino anche Veronica Ursida che, come svelato da Maria, ha chiesto alla redazione di poter tornare in studio.

Giancarlo rivelerà inoltre di aver ricevuto da Aurora dei video in cui la donna appare in atteggiamenti provocatori. Ma le immagini, mostrate dall’uomo a Gianni, riveleranno solo che Aurora indossava una canottiera, smentendo quindi le accuse del cavaliere. La dama, sentendosi attaccata, lascerà lo studio.