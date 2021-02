Uomini e Donne 4 febbraio, anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

La settimana di Uomini e Donne è quasi agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per sorprese e colpi di scena. Nella puntata di ieri è stata protagonista Aurora, uscita dallo studio del dating show di canale 5 a seguito di un duro scontro con Giancarlo, il quale l’ha accusata di avergli mandato dei video in atteggiamenti provocanti.

Nella puntata di oggi giovedì 4 febbraio, secondo quanto rivelato dal Vicolo delle news, il protagonista dovrebbe essere Davide Donadei. Per lui la scelta è sempre più vicina – in realtà è stata già registrata – e nell’appuntamento odierno andranno in onda le ultime esterne con Beatrice e Chiara.

Proprio quest’ultima sarà al centro delle attenzioni del tronista pugliese, che dopo aver trascorso una giornata intera con Beatrice la scorsa settimana, farà lo stesso con l’altra corteggiatrice. La giornata fuori di Chiara e Davide rivelerà un forte sentimento reciproco, scaturito in carezze e sguardi gonfi d’affetto.

Beatrice, delusa dalla complicità tra i due, piangerà in studio convinta di non essere la scelta. Scelta che dovremmo vedere in onda su Canale 5 la prossima settimana. Intanto è aperto il casting per il prossimo tronista: ci sarà? Anche per questo ci sarà da aspettare qualche giorno.