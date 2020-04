Uomini e Donne, anticipazioni 29 aprile: Tina consiglia i corteggiatori di Gemma

Ancora pochi giorni, poi Uomini e Donne tornerà all’antico. Dal 4 maggio, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà alla formula originale con Trono Over e Trono Classico. Il tempo è agli sgoccioli quindi per Gemma e Giovanna per trovare l’uomo che possa far battere il loro cuore attraverso il solo utilizzo delle parole.

In attesa di tornare nello studio originale e ritrovare così anche altri protagonisti della trasmissione le due dame continueranno ad essere corteggiate attraverso delle chat in cui l’interlocutore si mostrerà solamente attraverso le parole e poche foto che non mostrano in alcun modo il proprio viso.

Alchimista incanta Giovanna

Cosa succede nella puntata di oggi mercoledì 29 aprile di Uomini e Donne? Stando alle prime anticipazioni Gemma continuerà la conoscenza con diversi altri spasimanti, tra cui Punto coronato, e nonostante alcuni regali mal digeriti la dama torinese troverà l’entusiasmo per andare avanti. Tina intanto spronerà i corteggiatori di Gemma affinché la conquistino per portarla lontano dal programma.

Per quanto riguarda Giovanna Abate non è rimasta insensibile alle avances di Alchimista, che anzi sembra averla incuriosita parecchio. La conoscenza tra i due andrà avanti ancora un po’, poi forse gli spasimanti di entrambe si paleseranno in studio in carne e ossa. Novità e nuovi corteggiatori nella nuova puntata di Uomini e Donne.