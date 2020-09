Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico oggi martedì 8 settembre

Prima puntata di Uomini e Donne, primi scontri. La trasmissione di Maria de Filippi si è aperta con l’aspro confronto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha attaccato la dama arrivata in studio con un vistoso lifting.

La donna di Torino ha inoltre ha avuto modo di parlare, con toni accesi, con Nicola Sirius, il giovane arrivato in trasmissione solo per conoscerla. I due non si parlano da alcune settimane, e sembra che tra loro le cose sembrano destinate a rompersi definitivamente. Ma cosa succederà nella puntata di oggi martedì 8 settembre?

Un tronista non siederà sul trono

Secondo le prime indiscrezioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne sarà protagonista il Trono Classico. Oggi dovrebbe essere infatti il giorno dei nuovi tronisti. Per uno di loro però potrebbe arrivare però una brutta notizia.

Davide Blanda, Davide Donadei e Gianluca De Matteis sono i tronisti in lizza per sedere sul trono. Ma uno di loro non ce la farà. È questa la novità di questa edizione. Sul sito di Witty, infatti, è stato aperto un sondaggio che decreterà i nuovi tronisti.