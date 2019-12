Uomini e Donne, chi è Armando Incarnato: età e vita privata del cavaliere che invita ad uscire Veronica Ursida

Il bivio è dietro l’angolo: Veronica Ursida (Qui storia ed età) o Roberta di Padua. Armando Incarnato deve scegliere, non ha più tempo per riflettere. A metterlo alle strette è la stessa Veronica, che chiede al cavaliere maggiore chiarezza. La dama vuole capire se veramente Armando è poco attaccato alla poltrona come ha spesso ribadito.

La nuova puntata di Uomini e Donne trono over si apre con una possibile scelta. Armando Incarnato è seduto infatti di fronte a Veronica Ursida ed è chiamato a fare una scelta: rimanere nel programma condotto da Maria De Filippi e perderla o uscire dal programma insieme a lei. Armando sceglierà la seconda opzione ed uscire con Veronica, i due però poco dopo l’uscita dal programma inizieranno già a litigare.

Armando Incarnato, chi è e quanti anni ha

Per capire se la coppia riuscirà a resistere lontano dalle telecamere di uomini e Donne non resta altro che seguire il programma condotto da Maria De Filippi. Ma intanto scopriamo chi è Armando Incarnato, uno dei cavalieri più seguiti e desiderati del programma.

Armando è nato a Napoli nel 1977, ha 42 anni, e si è trasferito a Roma da ormai molto tempo. La sua infanzia felice è stata sconquassata dal divorzio dei suoi genitori, che lo hanno portato a lasciare Napoli per andare a vivere con il padre.

Dopo il diploma Armando ha fatto moltissimi lavori: barista, cameriere, ha lavorato soprattutto nell’edilizia. E proprio in quel settore, dopo il trasferimento a Roma, ha intrapreso la sua carriera che lo ha portato a diventare responsabile del settore edilizio. Ha alle spalle un matrimonio finito male, da cui è nata la piccola Michelle, e ora ha deciso di mettersi in gioco a Uomini e Donne dove si è distinto come uno dei concorrenti più affascinanti.