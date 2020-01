Uomini e Donne, chi è Diana del trono over: età della dama dai capelli rossi

I capelli rosso fuoco di certo non lasciano indifferenti, per questo la domanda nasce spontanea: chi è Diana del trono over? La bella dama di Uomini e Donne si è messa subito in mostra per la sua bellezza e sensualità, ma ha fatto parlare di sé anche per la storia che sta portando avanti con Luca, con il quale avrà un battibecco.

I due infatti avranno un confronto: Luca, pur avendo dato l’esclusiva a Diana, non ha esitato a dare il suo numero di telefono ad altre donne, pur non essendoci mai uscito. Una di queste sarebbe Roberta Di Capua. Una scoperta che manderà su tutte le furie Diana, che deciderà quindi di troncare definitivamente la conoscenza con Luca. Solo nelle prossime puntate scopriremo se la scelta è definitiva o figlia della delusione del momento.

Chi è Diana del trono over: età e vita privata

Pur essendo così appariscente nella sua bellezza Diana non ha ancora fatto trapelare molto di sé. Non fa uso costante di social, almeno per ora, e anche della sua vita privata ha raccontato pochissimo, tanto da renderla una delle dame più misteriose del parterre femminile.

Diana è entrata a Uomini e Donne nella stagione 2019/20, ha intrapreso subito una conoscenza con Moreno, poi naufragata. Attualmente sta conoscendo Luca e Simone. Con il primo le cose però no non sembrano andare bene, per questo ora si concentrerà su Simone. Non ha rivelato la sua età esatta, ma è venuto a galla che abbia meno di 50 anni, come dimostra d’altronde, il suo fisico statuario. Per conoscere meglio la dama non resta altro quindi che aspettare le prossime puntate.