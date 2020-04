Uomini e Donne, chi è in realtà il corteggiatore di Gemma Occhi Blu: spunta il nome di un attore famoso

Uomini e Donne, chi è in realtà il corteggiatore di Gemma Occhi...

Chi è veramente Occhi Blu? La domanda inizia farsi largo tra i fan di uomini e Donne, che in questo periodo di isolamento hanno visto il loro programma preferito trasformarsi per aderire alle restrizioni imposte dal Governo. Gemma Galgani, così come Giovanna Abate, è corteggiata solo attraverso le parole. Niente contatto visivo, tantomeno contatto fisico.

La dama torinese sta infatti ricevendo una corte appassionata da parte di alcuni uomini che hanno solamente la chat come strumento per far breccia nel cuore di Gemma, che al momento resiste seppur disorientato dalle parole di Occhi Blu, l’uomo che finora sembra aver fatto centro nell’interesse della dama di Uomini e donne.

Occhi Blu è Armie Hammer?

Già dalla presentazione Occhi Blu ha suscitato più di un dubbio. Il suo nickname è riferito al colore dei suoi occhi, che sfoggia con orgoglio come foto profilo. L’elemento più sorprendente però deriva dall’età: l’uomo avrebbe infatti solamente 38 anni, una verità a cui Gemma stenta a credere, nonostante abbia preso per buono il resto.

Compresa la foto, che sembra però appartenere ad un attore famoso. Occhi Blu potrebbe infatti essere, solo per quanto riguarda la foto, Armie Hammer, attore di Chiamami col tuo nome. Una somiglianza, che sembra netta, scovata da alcuni utenti Twitter. Intanto Occhi Blu continua il suo corteggiamento a Gemma con messaggi lusinghieri: “Spero tu stia bene e non ti senta sola. Ho iniziato a scriverti con sottofondo musicale i Queen, spero ti piaccia la musica, a me dà carica”. Belle aprile come sempre, ma chi si celerà realmente dietro il nome Occhi Blu?