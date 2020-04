Uomini e Donne, cosa succede oggi: le anticipazioni di giovedì 23 aprile

Uomini e Donne continua a far parlare di sé, anche in un format tutto nuovo. Studio diverso, protagonisti limitati, ma il cuore della trasmissione è rimasto immutato. Gemma Galgani e Giovanna Abate sono ancora alla ricerca dell’amore, e lo inseguono attraverso parole e sensi diversi dal tatto e la vista.

Un modo tutto nuovo per intendere il corteggiamento, almeno per quanto riguarda la trasmissione di Maria De Filippi, che fino ad oggi aveva fatto della presenza in studio il suo punto focale. L’emergenza coronavirus ha stravolto ogni piano, ma la voglia del dating show da parte del pubblico non è cambiata nonostante le differenze rispetto al passato. Scopriamo le anticipazioni di oggi giovedì 23 aprile.

Gemma, Occhiblu continua il corteggiamento

Gemma in questi ultimi giorni è stata al centro di diversi corteggiamenti da parte di spasimanti misteriosi che dietro ad un nickname e tramite l’utilizzo delle sole parole stanno cercando di sedurre la dama torinese. Tra i più agguerriti e inclini alle passioni di Gemma c’è Occhiblu, un misterioso uomo che continua a scriverle e che oggi svelerà per la prima volta la sua voce.

Continua anche il percorso di Giovanna Abate, che nella puntata di ieri ha rivisto i suoi corteggiatori, seppur in videochiamata. Alessandro Graziani e Sammy, che le ha rivelato di non averla pensata molto perché in questo periodo ha perso il lavoro a causa dell’emergenza. Nella puntata di oggi si rinnoverà il confronto tra i due, che potrebbe sancire definitivamente la fine di ogni possibile lieto fine.