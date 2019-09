Uomini e Donne, Maria De Filippi: “Pretendevano cifre più alte”: ecco a chi si riferisce

Lunedì è tempo di Uomini e Donne: il 30 settembre andrà in scena la prima puntata del trono classico, che vedrà protagoniste esterne coinvolgenti e rivelazioni scottanti. Gli spoiler, fornite dal Vicolodellenews, riguardano soprattutto una frecciata che Maria De Filippi avrebbe rivolto verso ignoti.

La conduttrice di Uomini e Donne, infatti, ha fatto riferimento ad alcuni suoi ex collaboratori che si sarebbero licenziati pretendendo uno stipendio più alto di quanto stessero prendendo. Pur non facendo nomi, pare chiaro che la nota conduttrice si stesse riferendo all’ex tronista Teresa Cilia, entrata a far parte dello staff della trasmissione dopo la fine del suo percorso sul trono.

Uomini e Donne, Maria difense Er Faina

Aggiornamento 11:00

Durante la puntata del trono classico di lunedì 30 settembre c’è un altro spoiler interessante venuto alla luce. Maria De Filippi avrebbe infatti difeso Damiano Er Faina, sottraendolo alla gogna mediatica a cui è stato sottoposto a causa del suo percorso a Temptation Island.

Per farlo la conduttrice ha fatto riferimento ad un episodio del suo passato in cui finita nel mirino degli haters aveva deciso di denunciare un profilo che l’aveva calunniata. Una volta scoperto che era un dodicenne ha poi ritirato la denuncia. Per scoprire il resto della puntata basta rimanere sintonizzata su Canale 5.