Uomini e Donne, Simone Trono Over: età, lavoro e cognome del cavaliere che ha stregato Diana

Uomini e Donne, Simone Trono Over: età, lavoro e cognome del cavaliere...

Simone del Trono Over di Uomini e Donne è entrato da poco nella trasmissione condotta da Maria De Filippi ma è già uno dei cavalieri più chiacchierati del parterre maschile. Il motivo è da ricercare nell’aspetto fisico che non è passato di certo inosservato agli occhi delle tante dame presenti in studio, ma anche per la frequentazione con Diana, la dama dai capelli rossi.

Il rapporto tra Simone e Diana sembra però essersi incrinato dopo la rivelazione di Luca, altro pretendente di Diana, che ha svelato che il cavaliere brizzolato non apprezzerebbe Diana dal punto di vista fisico. Una rivelazione che porterà addirittura alle lacrime la dama dai capelli rossi, consolata poi da Simone nel corso di un ballo. Scopriamo meglio chi è Simone del Trono over.

Simone Virdis, Instagram e lavoro

Appena entrato nello studio del Trono over di Uomini e Donne tutti si saranno chiesti chi sia Simone. Partiamo dal cognome: Virdis. Il cavaliere è nato in provincia di Varese ed attualmente vive a Tradate. Ha già avuto esperienze in TV: l’uomo, infatti, è stato uno dei tentatori di Temptation Island 19.

Simone ha 37 anni e un fascino che ha stregato diverse dame, tra cui Diana ovviamente. Ha un figlio, Thomas Martin, nato nel 2017 e di cui porta il nome tatuato sul corpo. Lavora come imprenditore di locali notturni: è infatti proprietario di un club della sua città. Ama la palestra, il motocross ed è molto vicino alla famiglia. Molto attivo su Instagram, dove conta piò di 10mila follower. Col tempo Simone sta iniziando a farsi conoscere sempre di più, in attesa di capire come proseguiranno le sue frequentazioni.