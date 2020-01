Uomini e Donne trono over, anticipazioni 28 gennaio: arriva Emanuele, un nuovo cavaliere per Gemma

Torna il trono over di Uomini e Donne, dopo quello classico che ha visto protagonista il nuovo tronista Daniele Dal Moro. Martedì 28 gennaio dame e cavalieri torneranno al centro del programma ideato e condotto da Maria De Filippi che vedrà, come spesso accade, colpi di scena e divertimento capace di intrattenere milioni di telespettatori.

Iniziano a trapelare i primi spoiler sulla puntata del trono over del 28 gennaio. Nel corso della trasmissione Tina Cipollari sfiderà la bilancia per decretare se sia riuscita o meno ad eliminare i chili in eccesso accumulati durante le feste natalizie. Una scena resa comica anche dall’intervento di Gianni Sperti e dalle conseguenti risate in studio.

Un personal trainer per Gemma Galgani

Dopo la scena della bilancia la puntata del trono over di Uomini e Donne proseguirà e vedrà protagonista Gemma Galgani, che avrà uno scontro con la ‘nemica’ televisiva Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, accuserà la dama tornese di essersi rifatta, tanto da scatenare l’ira di Gemma, che si avvicinerà pericolosamente a Tina tanto da dover rendere necessario l’intervento di Maria De Filippi per sedare la situazione.

Non solo arrabbiature però per Gemma Galgani, che nel corso della puntata del 28 gennaio accoglierà un nuovo pretendente: Emanuele. L’uomo arriva da Parma per conoscere la dama torinese e nella vita fa il personal trainer. Non resta quindi che aspettare l’esito delle prossime puntate del trono over di Uomini e Donne per capire se il cavaliere riuscirà a fare colpo su Gemma.