Uomini e Donne, Trono Over o Trono Classico: le anticipazioni di oggi 11 settembre

Uomini e Donne senza un po’ di pepe non sarebbe lo steso. Per questo quando in studio ci sono scontri e diverbi, e succede spesso, il pubblico si infiamma. Dall’inizio della nuova stagione è successo con Gemma, che ha avuto modo di discutere, anche animatamente, con Nicola Sirius, con cui sembra non aver intenzione di continuare la conoscenza.

Anche gli altri protagonisti della trasmissione di Maria de Filippi non sono certo da meno, e quando c’è d alzare la voce lo fanno senza problemi. Le anticipazioni della puntata di oggi 11 settembre ci dicono infatti che sarà Armando Incarnato al centro di un’animata discussione. Vediamo quindi cosa è successo al cavaliere del Trono Over.

Armando incarnato, polemica col parterre femminile

Armando Incarnato nel corso della puntata ha ammesso di aver chiesto il numero di telefono ad una dama del Trono Over. La donna ha acconsentito, ma al momento in cui è stata invitata dal cavaliere ad uscire insieme, ha preferito la compagnia delle amiche, alimentando così la rabbia di Armando, deciso a raccontare tutto in studio.

Il cavaliere ha infatti accusato il parterre femminile di essere lì solo per notorietà, e non perché siano veramente interessate a conoscere un uomo. Dichiarazioni che hanno scatenato le proteste delle dame, che si sono scagliate con veemenza nei confronti di Armando, protagonista della puntata del venerdì.