(Adnkronos) – Il ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato “il Presidente e ad di Formula One Group, Stefano Domenicali, per parlare dell’importanza della Formula 1 che vede nei Gran Premi di Monza e Imola una vera eccellenza italiana nel mondo”. Lo ha annunciato il ministro Urso con un tweet aggiungendo che “il Made in Italy cresce grazie a tutto il sistema Paese”.