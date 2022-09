(Adnkronos) – Carlos Alcaraz raggiunge Casper Ruud in finale dell’US Open 2022. Chi si aggiudica il titolo, diventa anche il nuovo numero 1 del ranking Atp. Alcaraz, numero 3 del tabellone, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Frances Tiafoe per 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3 in 4h19′. Il 19enne spagnolo raggiunge nell’atto conclusivo del torneo Ruud. Il norvegese, quinta testa di serie, ha avuto la meglio sul russ Karen Khachanov per 7-6 (7-5), 6-2, 5-7, 6-2 in 2h59′.