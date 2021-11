Usa in allarme ‘rosso’, Yellen: “C’è il serio rischio di default per il governo federale dal 15 dicembre”

Usa in allarme ‘rosso’, Yellen: “C’è il serio rischio di default per...

Che l’amministrazione guidata da Joe Biden, al di là del ‘compito’ di scalzare Trump avesse ben poche ‘cartucce da sparare’ lo si era intuito da subito. Già il fatto di aver clamorosamente fatto naufragare il piano vaccinale messi a punto dal suo predecessore con l’esercito, mostrò gli inquietanti limiti del nuovo governo quando, addirittura, Biden annunciò dei ‘premi in denaro’ per chi si fosse vaccinato.

Per non parlare poi della politica estera dove, oltre che ricorrere alla solita e ‘antica’ minaccia di dispiegare armi ed uomini, in termini diplomatici, quella che potrebbero una divenire una vantaggiosa ‘amicizia’ con la Cina – soprattutto ai fini economici – rischia invece di trasformasi in un poco conveniente ‘tira e molla’, sicuramente a svantaggio dell’economia interna.

Per non parlare poi della gravissima crisi occupazionale, dell’export che stenta, e quant’altro.

L’allarme del segretario al Tesoro di Washington: “Rischio default per il governo federale dal 15 dicembre”

Ed ora, tanto per dare idea di cosa stia accadendo negli States, l’allarme lanciato da Janet Yellen, segretario al Tesoro di Washington: in mancanza dell’innalzamento del debito pubblico, dal 15 dicembre per il governo fedele si paventa l’oggettivo rischio default.

Tuttavia, con grande ‘tatto e diplomazia’, nonostante tutto, nella lettera inviata al Congresso Yellen afferma di nutrire “un alto tasso di fiducia nelle possibilità per il Tesoro di restare in regola con i pagamenti del debito fino a metà del prossimo mese”. Dunque, come spiegato, si tratta di qualche settimana in più rispetto alla precedente previsione che aveva fissato la scadenza al 3 dicembre.

Yellen: “Potrebbero restare risorse insufficienti per continuare a finanziare le operazioni del governo”

In realtà, ha rimarcato il segretario al Tesoro di Washington “Esistono scenari secondo cui al Tesoro potrebbero restare risorse insufficienti per continuare a finanziare le operazioni del governo degli Stati Uniti oltre questa data“.

In particolare, la spada di Damocle che ‘dondola pericolosamente’ sugli Usa è rappresentato dal rischio di insolvenza, dettato dal ‘transfert’ di ben 118 miliardi di dollari all’Highway Trust Fund, per altro avverto in piena conformità con la recente legge bipartisan sulle infrastrutture…

Max