“Utero in affitto un reato universale. Bene Roccella: evitare che i più ricchi aggirino la democrazia”, Baldassarre (Lega)

“Sono parole importanti quelle del Ministro Roccella sull’intenzione di rendere l’utero in affitto reato universale; è proprio la capacità di perseguire questo reato dovunque il salto di qualità da compiere per difendere realmente bimbi e donne, oggetto di questo mercimonio, ed evitare che i più ricchi aggirino le leggi e dunque la democrazia.

La proposta della Roccella è in linea con quella che abbiamo depositato in Cassazione lo scorso 12 aprile, con Matteo Salvini e molte altre organizzazioni che si occupano del tema. Testo che, anche all’inizio di quest’anno, la Lega ha nuovamente depositato in Senato per ribadire il nostro lavoro in prima linea contro la schiavitù del terzo millennio.

L’impegno del centrodestra di governo arriva in un momento in cui anche da Bruxelles, con proposte come quella recente sulla genitorialità transfrontaliera, la Commissione punta a sdoganare ogni tipo di utero in affitto.

Oggi, infatti, questa pratica è vietata in Italia e in molti Stati membri; ma i più ricchi possono andare all’estero, spesso in Ucraina, e lì comprare un bambino per poi chiederne la trascrizione degli atti in Italia.

Se non agiamo a livello globale, i più spregiudicati e i più ricchi potranno farsi beffe del nostro Stato, dopo essersi già fatto beffa della dignità delle donne e dei bimbi. Una vergogna”.

Sono le parole di Simona Baldassarre, eurodeputato e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega.

