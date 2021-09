Vaccinazioni: ad oggi in Italia inoculate 78.497.024 dosi. Preoccupano gli oltre 3,6 mln di over 50 ‘scoperti’

Vaccinazioni: ad oggi in Italia inoculate 78.497.024 dosi. Preoccupano gli oltre 3,6...

Ad oggi nel Paese sono state già somministrate qualcosa come 78.497.024 dosi dei vaccini anti-covid, basti pensare che, nell’ultima settimana – alla media di 286.154 al giorno – ne sono state inoculate 2.003.078.

Vaccinazioni: non vaccinati oltre 3,6 milioni di italiani compresi fra i 50 ed i 59 anni

Tuttavia, rivela oggi il capillare dossier report stilato dalla struttura commissariale all’emergenza coronavirus, preoccupa molto la corposa ‘fetta’ di over 50 (oltre 3,6 milioni), al momento ancora non vaccinata.

Nello specifico, l’enorme buco è rappresentato dalla fascia 50-59, che corrisponde alla bellezza di 1.846.352 italiani, per età ancora attivi anche nel mondo del lavoro (e dunque maggiormente esposti a continua contatti giornalieri), attualmente risultanti ancora in attesa della prima dose o, per scelta, della dose unica,

Vaccinazioni: gli over 80 i più virtuosi con ben il 91,96% che risulta completamente immunizzato

Il ‘trend’ spiega che il numero delle persone immunizzate cresce con l’avanzare dell’età anagrafica. Se ad esempio nella fascia 50-59 quanti risultano completamente immunizzati sono il il 75,44%, ecco che, nel caso dei 60-69enni la percentuale sale subito all’83,21%. Seguono quindi gli over 70 (88,21%),e gli over 80 (91,96%).

Vaccinazione giovanissimi: non vaccinati 1.226.144 compresi fra i 12 ed i 15 anni

Nonostante le perplessità e la ‘reticenza’ di molti genitori, funziona invece la vaccinazione rivolta ai giovanissimi, se pensiamo che fra i 12-15enni il 45,90% ha già ricevuto la prima dose del vaccino, mentre il 20,68% risulta essere completamente immunizzato. Tra questi, in attesa di ricevere la prima dose – o dose unica – sono un 1.226.144, che corrisponde al 53,18% della platea.

Vaccinazione giovani: già vaccinato il 71,44% della platea formata dai 16-19 anni

Rispetto ai ‘più grandi’, è invece differente il trend delle vaccinazioni registrato nelle differenti fasce d’età. Emerge così che il 50,34% della fascia 16-19 anni, risulta vaccinato. In particolare, si registra un 68% che ha già ricevuto la prima dose. In questa fascia sono invece 663.106 i 16-19enni che non hanno fatto la prima dose – o dose unica – pari al 71,44%.

Vaccinazione personale scolastico: fra docenti ed Ata l’86,11% ha completato l’immunizzazione

Vaccinazione studenti. Mentre si continua a spingere affinché si allaghi la platea di scolari e studenti vaccinati, si scopre che, nella scuola, il 7,9% del personale risulta ancora essere non vaccinato (parliamo di 117.153 tra docenti e Ata, rispetto ai 1.482.676 censiti). Considerato che manca ancora qualche giorno al suono della campanella, ‘incoraggia’ leggere che l’86,11% del personale scolastico ha completato l’immunizzazione, e che l’88,75% si è sottoposto alla prima dose.

Max